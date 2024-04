Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич перевершив досягнення Вілта Чемберлена в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Міннесоти Тімбервулвз (116:107)

Серб набрав набрав 41 очко, 11 підбирань і 7 передач в поєдинку, тим самим довів кількість передач до позначки 4650 за кар’єру, перевершивши легендарного Вілта Чемберлена (4643). Серед центрових Нікола тепер посідає друге місце в історії за цим показником, поступаючись лише Каріму Абдул-Джаббару (5660).

Nikola Jokic has passed Wilt Chamberlain for 2nd most assists by a Center in NBA history. pic.twitter.com/YnuJmREyN6