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07.04.2024 07:40 969

Йокич перевершив досягнення легендарного Чемберлена в НБА

Сьогодні 20:55 101 0
Йокич перевершив досягнення легендарного Чемберлена в НБА
#Нікола Йокич

Джерело - Чемпіон.

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич перевершив досягнення Вілта Чемберлена в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Міннесоти Тімбервулвз (116:107)

Серб набрав набрав 41 очко, 11 підбирань і 7 передач в поєдинку, тим самим довів кількість передач до позначки 4650 за кар’єру, перевершивши легендарного Вілта Чемберлена (4643). Серед центрових Нікола тепер посідає друге місце в історії за цим показником, поступаючись лише Каріму Абдул-Джаббару (5660).

Нагадаємо, захисник Даллас Маверікс Лука Дончич підкорив неймовірний рекорд легенди НБА.

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