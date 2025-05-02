Рух розписав мирову з Кривбасом у 27 турі УПЛ

Львівський Рух вдома зіграв внічию з криворізьким Кривбасом у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Перший тайм зустрічі запам'ятався невезінням нападника "жовто-чорних" Ярослава Карабіна, який не використав три нагоди відкрити рахунок у грі – двічі влучив у стійку, а у третьому моменті пробив повз ворота.

У другій половині матчу активніше почав діяти Кривбас. Найнебезпечніший момент був у нігерійського форварда Даніеля Соси, однак він не зміг переграти голкіпера Руху.

Кривбас з 40 очками наразі йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату, Рух залишився дев'ятим з 34 балами в активі.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 2 травня

Рух – Кривбас 0:0

Рух (Львів): 1. Юрій-Володимир Герета, 25. Олег Горін, 4. Віталій Холод, 75. Андрій Кітела, 73. Ростислав Лях, 15. Денис Підгурський (к) (29. Роман Дідик, 85), 16. Артур Рябов (78. Мухаммад Джурабаєв, 62), 19. Євгеній Пастух, 8. Ярослав Карабін (18. Арсен Залипка, 85), 11. Василь Руніч (6. Юрій Тлумак, 62), 99. Бабукар Фал (95. Богдан Кирикович).

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук – 40. Ян Юрчец, 7. Андрій Понєдєльнік (66. Бакарі Конате, 46), 3. Олександр Романчук, 55. Іван Дібанго (94. Максим Задерака, 46) – 23. Хрвоє Іліч, 22. Юрій Вакулко (к), 21. Денис Кузик, 11. Єгор Твердохліб (14. Максим Луньов, 67), 20. Артур Микитишин (19. Ноа Ндомбазі, 46) – 9. Даніель Соса (63. Володимир Мулик, 89).

Попередження: Андрій Кітела, 39. Артур Рябов, 40 – Олександр Романчук, 24.

Нагадаємо, напередодні Карпати у меншості змогли переграти Лівий берег. Дублем відзначився Амбросій Чачуа.