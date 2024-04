Захисник Чикаго підкорив історичний рекорд Джордана

Захисник Чикаго Буллз Кобі Вайт підкорив історичний рекорд легендарного Майкла Джордана в матчі плей-ін НБА проти Атланти Хоукс (131:116).

Вайт записав на свій рахунок 40+ очок, 5+ підбирань і 5+ передач в одному матчі, не зробивши при цьому жодної втрати. Баскетболіст став другим гравцем в історії франшизи Буллз кому вдалось продемонструвати такий результат. До цього подібне робив лише Джордан.

