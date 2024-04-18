Захисник Чикаго підкорив історичний рекорд Джордана

Головне
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 17:26 3343
Україна вимагає не допускати росіян, які підтримали війну, на чемпіонат Європи
Сьогодні 19:09 128
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Сьогодні 18:03 2893
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Сьогодні 16:36 400
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Сьогодні 14:10 8903 2
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 13:12 253
Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 464
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Сьогодні 06:30 10827
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Сьогодні 02:36 5854
Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті
Сьогодні 01:37 3796
Прямі трансляції
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 20:14 23
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 17:55 132
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 06:12 715
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
16.04.2024 20:45 397
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2262
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 897
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 460
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 1018
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1197
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1473

Захисник Чикаго підкорив історичний рекорд Джордана

Сьогодні 19:47 90 0
Захисник Чикаго підкорив історичний рекорд Джордана
#рекорд НБА, #Чикаго

Джерело - Чемпіон.

Захисник Чикаго Буллз Кобі Вайт підкорив історичний рекорд легендарного Майкла Джордана в матчі плей-ін НБА проти Атланти Хоукс (131:116).

Вайт записав на свій рахунок 40+ очок, 5+ підбирань і 5+ передач в одному матчі, не зробивши при цьому жодної втрати. Баскетболіст став другим гравцем в історії франшизи Буллз кому вдалось продемонструвати такий результат. До цього подібне робив лише Джордан.

Раніше ми повідомляли, що шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА оголосив про завершення кар’єри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило 12808 1
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" 10827
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 8903 2
Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті 34861
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів 46213 6
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів 9758
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340061 9
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26194
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35482 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38435
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36801
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16709 2