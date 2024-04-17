Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА оголосив про завершення кар’єри

Джерело - Чемпіон.

Важкий форвард Блейк Гріффін оголосив про завершення професійної кар'єри.

Гравець повідомив це рішення у своїх соцмережах.

“Весь цей досвід зробив мої 14 років у лізі по-справжньому незабутніми, і я не можу не відчувати подяку. Гра в баскетбол дала мені так багато в цьому житті, і я нічого не став би змінювати”, – написав Гріффін.

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Гріффін був обраний під першим номером на драфті 2009 року в Лос-Анджелес Кліпперс. Блейк 6 разів приймав участь в Матчі всіх зірок НБА, 5 разів потрапляв у збірні сезону, визнавався кращим новачком ліги. Баскетболіст в середньому набрав 19 очків і 8 підбирань в 765 матчах за кар’єру.

Останнім клубом Гріффіна був Бостон Селтікс, за який він виступав в сезоні-2022/2023.

Раніше ми повідомляли, що інший досвічений гравець Кріс Пол не планує завершувати кар'єру.