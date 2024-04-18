Визначився ще один учасник плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 17 на 18 квітня відбулися два матчі в межах плей-ін Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Філадельфія мінімально здолала Маямі. Найбільш результативним гравцем матчу став Джоел Ембіід (Філадельфія), який набрав 23 очка, зробив 15 підбирань та віддав 5 передач. У першому раунді плей-оф «Сіксерс» зіграють проти Нью-Йорка.

В іншому матчі ігрової ночі Чикаго переміг Атланту. MVP матчу став Кобі Вайт (Чикаго) — 42 очка, 9 підбирань та 6 передач. У вирішальному поєдинку за вихід у плей-оф Чикаго в суботу, 20 квітня, зіграє з Маямі. А от для Атланти сезон завершений.

Нагадаємо, ще одне місце в плей-оф буде розіграно в матчі між Сакраменто Олексія Леня та Нью-Орлеаном, який відбудеться у п’ятницю, 19 квітня.

НБА — плей-ін

17 квітня

Філадельфія — Маямі 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

Чикаго — Атланта 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)