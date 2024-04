38-річний Пол не збирається завершувати кар'єру

Розігруючий НБА Голден Стейт Кріс Пол не планує завершувати кар’єру.

Слова баскетболіста передає NBACentral.

Chris Paul says he’s not retiring



“This isn’t it. I know it for sure.” 🔥



(Via @anthonyVslater ) pic.twitter.com/ysIXHhkVoo