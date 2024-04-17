Сакраменто з Ленем пройшов Голден Стейт, 40 очок Зайона не врятували Нью-Орлеан: результати перших матчів плей-ін НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два перші матчі стадії плей-ін Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Сакраменто Олексія Леня вибив з турніру Голден Стейт Стефена Каррі (22 очки) – 118:94.

40 очок і 11 підбирань Зайона Вільямсона, який травмувався на останній хвилині, не врятували Нью-Орлеан від поразки у грі з Лейкерс Леброна Джеймса (23 очки + 9 підбирань + 9 передач), що зупинився у двох діях від трипл-даблу, – 106:110.

Зазначимо, українець за 8:53 на майдинчику зробив 4 підбирання та віддав 1 асист. Найрезультативнішим у протистоянні став його одноклубник Кіган Мюррей (32 очки).

Сакраменто у п'ятницю, 19 квітня, зіграє з Нью-Орлеан за вихід у плей-оф. Для Голден Стейт сезон завершений.

НБА — плей-ін

17 квітня

Нью-Орлеан —Лейкерс 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

Сакраменто — Голден Стейт 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

Нагадаємо, 39-річний Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.