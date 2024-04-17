Сакраменто з Ленем пройшов Голден Стейт, 40 очок Зайона не врятували Нью-Орлеан: результати перших матчів плей-ін НБА

Головне
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 12976
Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2
Сьогодні 07:43 122
Лунін гостюватиме в Манчестері, а Зінченко — в Мюнхені: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 193
Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:38 549
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 10747
Максименко здобула золото ЧС-2024 серед кадетів та юніорів
Вчора 20:32 324
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Вчора 19:36 463
Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві
Вчора 18:42 451
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я
Вчора 16:20 2439
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу
Вчора 16:00 1054
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:12 367
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:45 192
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2189
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 729
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 706
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 970
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1151
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1427
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1242
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 880

Сакраменто з Ленем пройшов Голден Стейт, 40 очок Зайона не врятували Нью-Орлеан: результати перших матчів плей-ін НБА

Сьогодні 07:38 252 0
Сакраменто з Ленем пройшов Голден Стейт, 40 очок Зайона не врятували Нью-Орлеан: результати перших матчів плей-ін НБА
#NBA, #Леброн Джеймс, #Олексій Лень, #Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два перші матчі стадії плей-ін Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Сакраменто Олексія Леня вибив з турніру Голден Стейт Стефена Каррі (22 очки) – 118:94.

40 очок і 11 підбирань Зайона Вільямсона, який травмувався на останній хвилині, не врятували Нью-Орлеан від поразки у грі з Лейкерс Леброна Джеймса (23 очки + 9 підбирань + 9 передач), що зупинився у двох діях від трипл-даблу, – 106:110.

Зазначимо, українець за 8:53 на майдинчику зробив 4 підбирання та віддав 1 асист. Найрезультативнішим у протистоянні став його одноклубник Кіган Мюррей (32 очки).

Сакраменто у п'ятницю, 19 квітня, зіграє з Нью-Орлеан за вихід у плей-оф. Для Голден Стейт сезон завершений.

НБА — плей-ін
17 квітня

Нью-Орлеан —Лейкерс 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

Сакраменто — Голден Стейт 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

Нагадаємо, 39-річний Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я 2439
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 4012
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче 9736
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22743
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів 10747
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 12976
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70928
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166904 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48443 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51274
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36753
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30644 2