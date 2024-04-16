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Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце

Сьогодні 09:37 205 0
Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце
#Леброн Джеймс, #Стефен Каррі, #Олімпіада-2024, #Джоел Ембіід, #Кевін Дюрент

Джерело - ESPN.

Збірна США з баскетболу обрала майже весь склад на Олімпійські Ігри 2024 року в Парижі.

Генменеджер американців Грант Хілл вирішив залишити одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.

Про це інформує ESPN. 

Склад олімпійської команди США

  • Леброн Джеймс
  • Стефен Каррі
  • Кевін Дюрент
  • Джоел Ембіід
  • Ентоні Девіс
  • Девін Букер
  • Ентоні Едвардс
  • Джейсон Тейтум
  • Дрю Холідей
  • Бем Адебайо
  • Тайріз Халібертон

Зазначимо, лідер Голден Стейт Каррі вперше виступить на Іграх. Каліфорнійський клуб також буде представлений головним тренером Стівом Керром. У збірній відбудеться їхнє возз'єднання з екс-форвардом Уорріорз Дюрентом.

Джеймс візьме участь у четвертих для себе ОІ. У його колекції вже є бронзова нагорода Олімпіади-2004 та золоті медалі 2008 та 2012 років.

Нагадаємо, 39-річний Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

Халібертон та Едвардс – двоє представників у олімпійському складі команди США, яка не потрапила до топ-3 на чемпіонаті світу-2023.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

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