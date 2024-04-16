Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце

Джерело - ESPN.
Збірна США з баскетболу обрала майже весь склад на Олімпійські Ігри 2024 року в Парижі.
Генменеджер американців Грант Хілл вирішив залишити одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.
Про це інформує ESPN.
Склад олімпійської команди США
- Леброн Джеймс
- Стефен Каррі
- Кевін Дюрент
- Джоел Ембіід
- Ентоні Девіс
- Девін Букер
- Ентоні Едвардс
- Джейсон Тейтум
- Дрю Холідей
- Бем Адебайо
- Тайріз Халібертон
Зазначимо, лідер Голден Стейт Каррі вперше виступить на Іграх. Каліфорнійський клуб також буде представлений головним тренером Стівом Керром. У збірній відбудеться їхнє возз'єднання з екс-форвардом Уорріорз Дюрентом.
Джеймс візьме участь у четвертих для себе ОІ. У його колекції вже є бронзова нагорода Олімпіади-2004 та золоті медалі 2008 та 2012 років.
Нагадаємо, 39-річний Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.
Халібертон та Едвардс – двоє представників у олімпійському складі команди США, яка не потрапила до топ-3 на чемпіонаті світу-2023.