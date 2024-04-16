Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце

Джерело - ESPN.

Збірна США з баскетболу обрала майже весь склад на Олімпійські Ігри 2024 року в Парижі.

Генменеджер американців Грант Хілл вирішив залишити одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.

Про це інформує ESPN.

Склад олімпійської команди США

Леброн Джеймс

Стефен Каррі

Кевін Дюрент

Джоел Ембіід

Ентоні Девіс

Девін Букер

Ентоні Едвардс

Джейсон Тейтум

Дрю Холідей

Бем Адебайо

Тайріз Халібертон

Зазначимо, лідер Голден Стейт Каррі вперше виступить на Іграх. Каліфорнійський клуб також буде представлений головним тренером Стівом Керром. У збірній відбудеться їхнє возз'єднання з екс-форвардом Уорріорз Дюрентом.

Джеймс візьме участь у четвертих для себе ОІ. У його колекції вже є бронзова нагорода Олімпіади-2004 та золоті медалі 2008 та 2012 років.

Нагадаємо, 39-річний Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

Халібертон та Едвардс – двоє представників у олімпійському складі команди США, яка не потрапила до топ-3 на чемпіонаті світу-2023.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі