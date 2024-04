Леброн - про завершення кар'єри: У мене залишилося небагато часу

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс заявив, що його професійна кар'єра може незабаром закінчитися.

Відповідний коментар іменитий захисник дав після матчу НБА проти Брукліна (116:104).

LeBron James on how long he expects to continue playing in the NBA: “Not very long. … I’m not gonna play another 21 years, that’s for damn sure. But not very long. I don’t know when that door will close as far as when I’ll retire. But I don’t have much time left.” pic.twitter.com/OtJzM6cheI