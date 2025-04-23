На тренувальній базі клубу УПЛ спалахнула пожежа

На тренувальній базі Кривбаса сталась пожежа.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Наразі причина інциденту невідома. Загиблих та постраждалих немає, на місці пожежі працює ДСНС.

Раніше повідомлялося, що лідер та капітан Кривбаса Дмитро Хомченовський пропустить залишок сезону-2024/25.

Кривбас йде на шостій позиції у турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Вернидуба свій наступний матч проведе 26 квітня на виїзді проти ЛНЗ.

Нагадаємо, у 25 турі УПЛ Кривбас переграв Зорю.

Як відомо, у клубі виступили із заявою про ситуацію з легіонерами та можливий переїзд з Кривого Рогу.