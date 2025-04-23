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General Motors стане виробником силових установок для Формули-1

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 16:48
General Motors стане виробником силових установок для Формули-1

General Motors приєднається до виробників силових установок для Формули-1 у 2029 році.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації автоспорту (FIA).

"Привітаємо GM Performance Power Units LLC як схваленого постачальника силових агрегатів для Чемпіонату, який розпочнеться в 2029 році, знаменує собою ще один крок у глобальному розширенні Формули-1 і підкреслює зростаючий інтерес з боку виробників автомобілів світового класу, таких як General Motors", – йдеться у заяві FIA.

General Motors постачатимуть силові агрегати для Cadillac. Ще у березні повідомлялося про те, що Cadillac стане одинадцятим учасником Формули-1 у 2026 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з командою Каділлак щодо постачання двигунів. Пілотом команди може стати Серхіо Перес.

Формула 1 FIA Каділлак

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