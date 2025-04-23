General Motors стане виробником силових установок для Формули-1
General Motors приєднається до виробників силових установок для Формули-1 у 2029 році.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації автоспорту (FIA).
"Привітаємо GM Performance Power Units LLC як схваленого постачальника силових агрегатів для Чемпіонату, який розпочнеться в 2029 році, знаменує собою ще один крок у глобальному розширенні Формули-1 і підкреслює зростаючий інтерес з боку виробників автомобілів світового класу, таких як General Motors", – йдеться у заяві FIA.
General Motors постачатимуть силові агрегати для Cadillac. Ще у березні повідомлялося про те, що Cadillac стане одинадцятим учасником Формули-1 у 2026 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з командою Каділлак щодо постачання двигунів. Пілотом команди може стати Серхіо Перес.