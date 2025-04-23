General Motors стане виробником силових установок для Формули-1

General Motors приєднається до виробників силових установок для Формули-1 у 2029 році.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації автоспорту (FIA).

"Привітаємо GM Performance Power Units LLC як схваленого постачальника силових агрегатів для Чемпіонату, який розпочнеться в 2029 році, знаменує собою ще один крок у глобальному розширенні Формули-1 і підкреслює зростаючий інтерес з боку виробників автомобілів світового класу, таких як General Motors", – йдеться у заяві FIA.

GM Performance Power Units has officially been approved by the FIA as a power unit supplier for the FIA Formula One World Championship starting in 2029.#FIA #F1 pic.twitter.com/SrIpOxtoRo — FIA (@fia) April 23, 2025

General Motors постачатимуть силові агрегати для Cadillac. Ще у березні повідомлялося про те, що Cadillac стане одинадцятим учасником Формули-1 у 2026 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з командою Каділлак щодо постачання двигунів. Пілотом команди може стати Серхіо Перес.