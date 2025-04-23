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Інтер може повернути в Серію А зіркового нідерландського захисника

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 17:37
Інтер може повернути в Серію А зіркового нідерландського захисника
Маттейс Де Лігт
УЄФА

Міланський Інтер проявляє інтерес до центрального захисника Манчестер Юнайтед і збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта.

Про це повідомляє Voetbal Premieur.

За їхньою інформацією, чемпіони Італії хочуть взяти 25-річного нідерландця в оренду з опцією викупу. Зазначається, що Манчестер Юнайтед може бути зацікавленим у продажі Де Лігта, оскільки клубу потрібні гроші на підписання Матеуса Куньї.

Де Лігт проводить свій перший сезон у Манчестер Юнайтед. На рахунку захисника 2 голи у 40 матчах за "Червоних дияволів" у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2029 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість гравця оцінюється у 40 мільйонів євро.

У 2019 – 2022 роках Де Лігт уже виступав у Серії А в складі Ювентуса.

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Маттейс де Лігт

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