Інтер може повернути в Серію А зіркового нідерландського захисника
Маттейс Де Лігт
УЄФА
Міланський Інтер проявляє інтерес до центрального захисника Манчестер Юнайтед і збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта.
Про це повідомляє Voetbal Premieur.
За їхньою інформацією, чемпіони Італії хочуть взяти 25-річного нідерландця в оренду з опцією викупу. Зазначається, що Манчестер Юнайтед може бути зацікавленим у продажі Де Лігта, оскільки клубу потрібні гроші на підписання Матеуса Куньї.
Де Лігт проводить свій перший сезон у Манчестер Юнайтед. На рахунку захисника 2 голи у 40 матчах за "Червоних дияволів" у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2029 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість гравця оцінюється у 40 мільйонів євро.
У 2019 – 2022 роках Де Лігт уже виступав у Серії А в складі Ювентуса.