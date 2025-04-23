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Моурінью може очолити збірну Португалії на ЧС-2026

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 17:12
Моурінью може очолити збірну Португалії на ЧС-2026
Жозе Моурінью
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Головний тренер Фенербахче Жозе Моуріньо може незабаром очолити збірну Португалії.

Про це повідомляє beIN Sport.

Наразі збірну Португалії очолює Роберто Мартінес. Попри те, що особливих претензій до роботи 51-річного іспанського фахівця немає, Федерація футболу Португалії (ФФП) розглядає можливість зміни тренера перед чемпіонатом світу 2026 року.

ФФП готова виплатити Фенербахче відступні за розірвання контракту з Моурінью. Угода 62-річного фахівця з турецьким клубом розрахована до літа 2026 року.

Доля Мартінеса на посаді головного тренера збірної Португалії залежить від підсумків Ліги націй-2025. У півфіналі турніру команда 4 червня зіграє з Німеччиною. У випадку перемоги у фіналі португальці зіграють з переможцем матчу Іспанія – Франція.

Раніше повідомлялося про те, що Моурінью може очолити збірну Бразилії.

Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

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