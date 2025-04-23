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УЄФА все ж планує скасувати екстратайми у Лізі чемпіонів: які зміни ще планують

Олексій Мурзак — 23 квітня 2025, 16:52
УЄФА все ж планує скасувати екстратайми у Лізі чемпіонів: які зміни ще планують
UEFA

УЄФА серйозно розглядає можливість подальших змін у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Bild.

Зокрема, керівний орган європейського футболу все ж розгляне скасування екстратаймів. Якщо після 90 хвилин другого матчу рахунок буде рівний, то команди не гратимуть ще два тайми по 15 хвилин, а одразу перейдуть до серії пенальті.

Друга зміна може полягати в обмеженні можливості проведення матчів між командами однієї країни. Це буде застосовуватись в 1/8 фіналу.

Раніше команди з однієї країни до 1/8 фіналу не могли зустрітися між собою, а цього сезону правило було скасовано, що подарувало нам такі матчі як ПСЖ – Брест уже на першій стадії. Але в УЄФА готуються повернути це правило.

Остаточне рішення має бути ухвалене до 30 травня.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Ліга чемпіонів УЄФА

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