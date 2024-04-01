Джерело - Чемпіон.

У ніч з 31 березня на 1 квітня відбулося 10 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Сакраменто Олексія Леня переміг Юту. Українець провів кілька хвилин на майданчику, відзначившись двома підбираннями та одним асистом.

Регулярний чемпіонат НБА

31 березня—1 квітня

Денвер — Клівленд 130:101 (30:26, 35:30, 26:31, 29:24)

Бруклін — Лейкерс 104:116 (11:31, 33:36, 35:23, 25:26)

Вашингтон — Маямі 107:119 (29:29, 30:37, 21:29, 27:24)

Торонто — Філадельфія 120:135 (27:35, 28:36, 38:30, 27:34)

Шарлот — Кліпперс 118:130 (25:31, 30:36, 27:36, 36:37)

Міннесота — Чикаго 101:109 (22:33, 32:31, 25:20, 22:25)

Нью-Йорк — Оклахома 112:113 (22:17, 24:33, 39:25, 27:38)

Сан-Антоніо — Голден Стейт 113:117 (34:27, 26:25, 21:37, 32:28)

Х’юстон — Даллас 107:125 (24:36, 21:30, 28:25, 34:34)

Сакраменто — Юта 127:106 (27:23, 29:29, 39:25, 32:29)