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Капітан Кривбаса пропустить залишок сезону: півзахисник переніс операцію

Олексій Мурзак — 23 квітня 2025, 17:21
Капітан Кривбаса пропустить залишок сезону: півзахисник переніс операцію
Дмитро Хомченовський
ФК Кривбас

Лідер та капітан Кривбаса Дмитро Хомченовський пропустить залишок сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Гравець отримав травму коліна на одному з командних тренувань. Після діагностики Дмитро переніс операцію.

Наразі невідомо скільки часу триватиме відновлення капітана.

У цьому сезоні Хомченовський встиг провести всього 11 матчів, результативними діями не відзначався.

Кривбас йде на шостій позиції у турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Вернидуба свій наступний матч проведе 26 квітня на виїзді проти ЛНЗ.

Раніше у клубі виступили із заявою про ситуацію з легіонерами та можливий переїзд з Кривого Рогу.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Хомченовський

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