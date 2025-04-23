Капітан Кривбаса пропустить залишок сезону: півзахисник переніс операцію

Лідер та капітан Кривбаса Дмитро Хомченовський пропустить залишок сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Гравець отримав травму коліна на одному з командних тренувань. Після діагностики Дмитро переніс операцію.

Наразі невідомо скільки часу триватиме відновлення капітана.

У цьому сезоні Хомченовський встиг провести всього 11 матчів, результативними діями не відзначався.

Кривбас йде на шостій позиції у турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Вернидуба свій наступний матч проведе 26 квітня на виїзді проти ЛНЗ.

Раніше у клубі виступили із заявою про ситуацію з легіонерами та можливий переїзд з Кривого Рогу.