Дніпро розібрався з БК Рівне у регулярному чемпіонаті Суперліги

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Дніпра Максим Закурдаєв

Джерело - Чемпіон.

Дніпро упевнено обіграв Рівне у межах регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 87:69.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Дніпра Максим Закурдаєв, який набрав 27 очок, 5 підбирань і 3 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 лютого

Днiпро — Рiвне 87:69 (29:18, 19:22, 20:15, 19:14)

Дніпро: Закурдаєв 27 - 3 втрати, Горобченко 15 + 6 підбирань + 5 передач - 3 втрати, Тимофеєнко 12 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Сорочан 10, Бондарчук 0 – старт; Дубоненко 11, Сипало 4, Тарасенко 4, Колдомасов 4, Вільховецький 0.

Рівне: Соловйов 13, Джойнер 12 + 9 підбирань + 5 передач, Сміт 10, Водолазський 8, Герасимчук 5 — старт, Тимощук 6, Шепелев 6, Гаскінс 6, Чиж 3, Кравченко 0, Поносов 0.

Раніше Говерла впевнено обіграла Кривбас.

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