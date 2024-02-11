Говерла впевнено обіграла Кривбас у Суперлізі

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Кабацюра

Джерело - Чемпіон.

Говерла обіграла Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 88:63.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Кабацюра з Говерли – 23 очка, 7 підбирань та 1 передача.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 лютого

Кривбас - Прикарпаття-Говерла 63:88 (13:17, 15:24, 19:18, 16:19)

Кривбас: Рід 18, Тіщенко 12, Мельнік 6, Бібіков 5, Бречка 0 — старт, Новіков 7, Мартинов 6 + 5 передач, 4 підбирань - 4 втрати, Железняк 5, Бречко 4, Гладун, Кундик 0

Прикарпаття-Говерла: Старцев 18 + 6 передач + 5 підбирань, Лесик 12 + 6 підбирань - 4 втрати, Аврахов 12, Чугунов 5, Горобченко 4 + 6 підбирань — старт, Кабацюра 23 + 7 підбирань, Лонюк 9 + 9 передач - 4 втрати, Музиченко 3, Жулавський 2

Напередодні БК Запоріжжя здолав Політехніку-Галичину.