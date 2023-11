Адетокумбо перевершив історичне досягнення Гарнетта

Грецький форвард Янніс Адетокумбо у матчі з Далласом (132:125) набрав 40 очок, зробив 15 підбирань та віддав 7 передач і встановив історичне досягнення.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Це дозволило йому стати наймолодшим гравцем в історії ліги, який переступив позначки 16 тисяч очок, 7 тисяч підбирань і 3 тисячі передач.

Адетокумбо зробив це майже на рік швидше, ніж Кевін Гарнетт.

With his 5th rebound tonight, Giannis Antetokounmpo recorded his 7,000th career rebound, and became the youngest player in NBA history to record 16K+ points, 7K+ rebounds, and 3K+ assists in a career:



Giannis Antetokounmpo, 28 years-347 days

Kevin Garnett, 29 years-199 days… https://t.co/gkuGYYiMIO