Сан-Антоніо підписав двосторонній контракт з Барлоу

Форвард Домінік Барлоу уклав двосторонній контракт з Сан-Антоніо.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Барлоу не був обраний на минулорічному драфті, але потім підписав двосторонній контракт зі Сперс.

Forward Dominick Barlow is returning to the San Antonio Spurs on a two-way contract, Todd Ramasar of @LifeSportsAgncy tells ESPN.