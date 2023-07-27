Сан-Антоніо підписав двосторонній контракт з Барлоу

Джерело - Чемпіон.
Форвард Домінік Барлоу уклав двосторонній контракт з Сан-Антоніо.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.
Барлоу не був обраний на минулорічному драфті, але потім підписав двосторонній контракт зі Сперс.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів
Forward Dominick Barlow is returning to the San Antonio Spurs on a two-way contract, Todd Ramasar of @LifeSportsAgncy tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2023
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