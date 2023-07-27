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Сан-Антоніо підписав двосторонній контракт з Барлоу

Барлоу не був обраний на минулорічному драфті
Сьогодні 21:39 174 0
Сан-Антоніо підписав двосторонній контракт з Барлоу
#Сан-Антоніо

Джерело - Чемпіон.

Форвард Домінік Барлоу уклав двосторонній контракт з Сан-Антоніо.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Барлоу не був обраний на минулорічному драфті, але потім підписав двосторонній контракт зі Сперс.

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