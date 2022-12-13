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Леброн Джеймс планує грати до 45 років

Сьогодні 16:56 160 0
Леброн Джеймс планує грати до 45 років
#Леброн Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Леброн Джеймс перед тим як завершити кар’єру хоче провести в НБА ще 5-7 сезонів.

Про це заявив розігруючий Лейкерс Денніс Шрьодер.

“Леброн розповів мені, що хоче відіграти ще 5-7 сезонів і завершити в 45 років”, - заявив Шрьодер.

37-річний Джеймс проводить 20-й сезон у НБА. Він почав виступати у лізі у 2003 році. У нинішньому регулярному чемпіонаті Джеймс набирає 26,2 очка, 8,5 підбирання, 6,3 передачі та 1,2 перехоплення в середньому за гру.

Нагадаємо Брітні Грайнер прибула до США після ув'язнення в росії.

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