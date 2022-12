Леброн Джеймс планує грати до 45 років

Леброн Джеймс перед тим як завершити кар’єру хоче провести в НБА ще 5-7 сезонів.

Про це заявив розігруючий Лейкерс Денніс Шрьодер.

37-річний Джеймс проводить 20-й сезон у НБА. Він почав виступати у лізі у 2003 році. У нинішньому регулярному чемпіонаті Джеймс набирає 26,2 очка, 8,5 підбирання, 6,3 передачі та 1,2 перехоплення в середньому за гру.

In an interview that came out today, Dennis Schröder said LeBron told him he wants to play 5-7 more years and retire at 45. pic.twitter.com/LJwSabGKhc