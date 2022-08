Дюрант може бойкотувати передсезонний збір Брукліна

Форвард Брукліна Кевін Дюрант може не приїхати на передсезонний тренувальний табір команди.

Про це повідомляє Крістіан Вінфілд.

Дюрент таки чином може таким чином відреагувати на рішення Нетс не обмінювати його.

Нагадаємо, що на нещодавній зустрічі із власником клубу форвард заявив, що не хоче виступати за Бруклін, поки командою керують генеральний менеджер Шон Маркс та головний тренер Стів Неш.

Після цього Цай публічно підтримав Маркса та Неша.

Source: Kevin Durant’s boundless love for basketball is not a reason to believe he’ll show up for training camp if the Nets don’t acknowledge his trade request. https://t.co/qjHS7bGEmJ