Кевін Дюрант поставив ультиматум власнику Брукліна

Форвард Брукліна Кевін Дюрант зустрівся з власником клубу Джозефом Цаєм, щоб обговорити раніше запрошений обмін.

Про це повідомляє The Athletic.

Дюрант під час зустрічі заявив, що запит на обмін все ще є актуальним.

Кевін при цьому зазначив, що Цай може вибрати між ним та парою Стів Неш - Шон Маркс, які є головним тренером та генеральним менеджером Брукліна відповідно.

33-річний Дюрант сказав, що не вірить у напрямок, який поставлений нинішніми керівниками Нетс.

Зустріч, що відбулася, описується джерелами як “відверта і професійна”. Її головний посил - залишіть мене чи генерального менеджера та тренера.

Минулого сезону Дюрант провів 55 матчів, набираючи в середньому 29,9 очка, 7,4 підбирання, 6,4 передачі, 0,9 перехоплення та 0,9 блок-шота.