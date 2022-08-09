Кевін Дюрант поставив ультиматум власнику Брукліна

Джерело - basket.com.ua.
Форвард Брукліна Кевін Дюрант зустрівся з власником клубу Джозефом Цаєм, щоб обговорити раніше запрошений обмін.
Про це повідомляє The Athletic.
Дюрант під час зустрічі заявив, що запит на обмін все ще є актуальним.
Кевін при цьому зазначив, що Цай може вибрати між ним та парою Стів Неш - Шон Маркс, які є головним тренером та генеральним менеджером Брукліна відповідно.
33-річний Дюрант сказав, що не вірить у напрямок, який поставлений нинішніми керівниками Нетс.
Зустріч, що відбулася, описується джерелами як “відверта і професійна”. Її головний посил - залишіть мене чи генерального менеджера та тренера.
Минулого сезону Дюрант провів 55 матчів, набираючи в середньому 29,9 очка, 7,4 підбирання, 6,4 передачі, 0,9 перехоплення та 0,9 блок-шота.