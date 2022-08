Власник Брукліна Джозеф Цай готовий відпустити лідера клубу Кевін Дюрант, який зажадав від нього зробити вибір між собою та керівництвом організації.

Про це заявив сам функціонер.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.