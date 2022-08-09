Джерело - Чемпіон.

Власник Брукліна Джозеф Цай готовий відпустити лідера клубу Кевін Дюрант, який зажадав від нього зробити вибір між собою та керівництвом організації.

Про це заявив сам функціонер.

“Повністю довіряю нашому фронт-офісу та тренерському штабу. Ми ухвалимо рішення у найкращих інтересах Нетс”, - зазначив Цай.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets. — Joe Tsai (@joetsai1999) August 8, 2022

Раніше Дюрант погодився залишитися в Брукліні тільки в тому випадку, якщо буде звільнено головного тренера Стіва Неша і генерального менеджера Шона Маркса.