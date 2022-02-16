Київ-Баскету зарахували поразку у Кубку Європи ФІБА

Джерело - ukrbasket.net.
Київ-Баскету зарахована технічна поразка за неявку на перенесений матч 5-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти Реджани.
Про це повідомляє ФБУ.
Гра мала відбутися в Італії, але кияни повідомили, що не поїдуть на гру.
Враховуючи відповідні обставини та у відповідності до регламенту, Реджані присудили перемогу 20:0.
Таким чином, італійці, які раніше забезпечили собі перемогу в групі, завершили другий раунд, маючи 5 перемог у 6 іграх. Київ-Баскет фінішував четвертим в групі, здобувши перемоги у двох матчах з шести.
Нагадаємо, п'ять легіонерів Київ-Баскет залишили Україну.