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Київ-Баскету зарахували поразку у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 13:26 195 0
Київ-Баскет отримав технічну поразку
Київ-Баскету зарахували поразку у Кубку Європи ФІБА
#Київ-Баскет, #Кубок Європи ФІБА

Джерело - ukrbasket.net.

Київ-Баскету зарахована технічна поразка за неявку на перенесений матч 5-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти Реджани.

Про це повідомляє  ФБУ.

Гра мала відбутися в Італії, але кияни повідомили, що не поїдуть на гру.

Враховуючи відповідні обставини та у відповідності до регламенту, Реджані присудили перемогу 20:0.

Таким чином, італійці, які раніше забезпечили собі перемогу в групі, завершили другий раунд, маючи 5 перемог у 6 іграх. Київ-Баскет фінішував четвертим в групі, здобувши перемоги у двох матчах з шести.

Нагадаємо, п'ять легіонерів Київ-Баскет залишили Україну.

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