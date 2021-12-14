Торонто Михайлюка перемогло Сакраменто Леня. Результати матчів НБА

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Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

14 грудня

Торонто – Сакраменто 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)

Індіана – Голден Стейт 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22)

Клівленд – Маямі 105:94 (23:25, 32:19, 23:29, 27:21)

Атланта – Г'юстон 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)

Бостон – Мілвокі 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)

Мемфіс – Філадельфія 126:91 (37:30, 31:26, 33:19, 25:16)

Даллас – Шарлотт 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)

Денвер – Вашингтон 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37)

Клипперс – Фіникс 111:95 (27:21, 29:23, 23:25, 32:26)

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