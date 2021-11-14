Поєдинок завершився з рахунком 71:77

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, жіноча національна збірна України у матчі другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2023 перемогла Фінляндію.

Поєдинок завершився з рахунком 71:77.

Найрезультативнішою гравчинею матчу у складі України стала Аліна Ягупова, яка заробила 31 очко.

Євробаскет-2023

Кваліфікація, Група В

Другий тур, 14 листопада

Фінляндія - Україна 71:77 (13:23, 18:17, 22:10, 18:18)

Україна: Дубровіна 5 + 7 підбирань + 6 передач, Ягупова 31 + 7 передач, Малашенко 10 + 6 підбирань, Філевич 4 + 5 підбирань, Юркевічус 16 + 8 підбирань – старт; Уро-Ніле 4, Шматова 2, Рульова 3, Завідна 2, Гаврильчик 0

У першому турі збірна України сенсаційно розгромила Францію у відборі на Євробаскет-2023. Завдяки двом перемогам у двох матчах українки на першому місці в групі.

Наступні матчі наша національна збірна проведе за рік - 24 листопада 2022 року в третьому турі нашу команду чекає виїзна гра з Литвою, а 27 листопада з Францією також на виїзді.