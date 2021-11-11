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Збірна України сенсаційно розгромила Францію у відборі на Євробаскет-2023

Сьогодні 20:55 614 2
Синьо-жовта збірна розгромила одну з найсильніших збірних Європи та світу.
Збірна України сенсаційно розгромила Францію у відборі на Євробаскет-2023
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з баскетболу виграла стартовий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 року.

Українки вдома обіграли головного фаворита своєї групи - збірну Франції. Француженки - чинні віцечемпіонки Європи і бронзові призерки Олімпіади-2020.

Підсумковий рахунок - 90:71 на користь збірної України.

Євробаскет-2023
Кваліфікація, Група В
Перший тур, 11 листопада

Україна - Франція 90:17 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Україна: Ягупова 33 + 6 підбирань + 5 передач, Філевич 27 + 5 підбирань, Дубровіна 8 + 12 передач, Малашенко 11, Юркевічус 5 + 19 підбирань – старт; Рульова 6, Шматова 0, Волошина 0, Завідна 0.

Франція: Груда 8 + 7 підбирань, Жоаннес 12, Мієм 16, Педжет 8, Вільямс 0 – старт; Руперт 8 + 5 підбирань, Шартеро 7, Туре 8, Еріо 2, Пуйє 2, Банколь 0, Гей 0.

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