Збірна України сенсаційно розгромила Францію у відборі на Євробаскет-2023

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з баскетболу виграла стартовий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 року.
Українки вдома обіграли головного фаворита своєї групи - збірну Франції. Француженки - чинні віцечемпіонки Європи і бронзові призерки Олімпіади-2020.
Підсумковий рахунок - 90:71 на користь збірної України.
Україна - Франція 90:17 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
Україна: Ягупова 33 + 6 підбирань + 5 передач, Філевич 27 + 5 підбирань, Дубровіна 8 + 12 передач, Малашенко 11, Юркевічус 5 + 19 підбирань – старт; Рульова 6, Шматова 0, Волошина 0, Завідна 0.
Франція: Груда 8 + 7 підбирань, Жоаннес 12, Мієм 16, Педжет 8, Вільямс 0 – старт; Руперт 8 + 5 підбирань, Шартеро 7, Туре 8, Еріо 2, Пуйє 2, Банколь 0, Гей 0.