Черкаські Мавпи підписали американського форварда

Максвел став другим легіонером команди на прийдешній сезон

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи досягли угоди з американським форвардом Дювоном Максвелом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він став другим легіонером команди Максима Міхельсона на прийдешній сезон.

Максвел - випускник університету Гемптон, навчання в якому завершив у сезоні-2013/14. Тоді баскетболіст у середньому за гру здобував 14,8 очка і робив 7,9 підбирання.

Після NCAA Максвелл одразу почав кар'єру за кордоном. Виступав у чемпіонатах Канади, Аргентини, Бахрейну, Ізраїлю, Японії, Мексики та Франції.

Американський баскетболіст досить переконливо діє під щитами, здобуваючи в середньому за гру впродовж кар`єри понад 7 підбирань.

Останні два сезони бігмен відіграв у клубі Шартр-Баскет у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Франції. У сезоні-2020/21 Маквелл у середньому за гру здобував 18,5 очка та робив 7,3 підбирання, 2,5 блокшота, реалізовуючи кидки з показником 54.5%.

Раніше, БК Тернопіль підписав американського захисника Донте Кларка.