Київ-Баскет з перемоги стартував на польському турнірі

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет стартував на польському турнірі ALBA Cup у Вроцлаві.
Київська команда святкувала перемогу над командою Зелена Гора - 95:78.
ALBA Cup
Вроцлав, Польща
1 тур, 26 серпня
Зелена Гура (Польща) - Київ-Баскет 78:95 (24:24, 14:21, 19:34, 21:16)
Київ-Баскет: Томпсон 12 - 3 втрати, Войналович 10, Кеффі 7 + 6 підбирань + 6 передач + 4 перехоплення, Вашингтон 7, Скапінцев 6 + 5 підбирань + 5 перехоплень + 4 передачі - старт, Вудсон 22 + 5 передач + 4 перехоплення + 2 підбирання, Анікієнко 11 + 4 підбирання + 2 блок-шоти, Гарретт 9 + 7 підбирань, Тиртишник 8, Ковальов 3
Нагадаємо, півфіналісти минулого сезону Суперліги зіграють на Кубку Прометея.