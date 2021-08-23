Півфіналісти минулого сезону Суперліги зіграють на Кубку Прометея

В Слобожанському відбудеться цікавий передсезонній турнір

Джерело - ФБУ.

2-4 вересня у СК Слобожанське відбудеться передсезонний традиційний розіграш Кубку Прометея.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За три дні зіграють такі клуби Суперліги: Київ-Баскет, Дніпро, Запоріжжя та Прометей.

До вашої уваги розклад матчів:

2 вересня

16.30 Київ-Баскет - Дніпро

19.00 Прометей - Запоріжжя

3 вересня

16.30 Дніпро - Запоріжжя

19.00 Київ-Баскет - Прометей

4 вересня

13.30 Запоріжжя - Київ-Баскет

16.00 Прометей - Дніпро

Нагадаємо, Прометей дізнався першого суперника в EuroCup Women.