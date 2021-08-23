Півфіналісти минулого сезону Суперліги зіграють на Кубку Прометея

Джерело - ФБУ.
2-4 вересня у СК Слобожанське відбудеться передсезонний традиційний розіграш Кубку Прометея.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
За три дні зіграють такі клуби Суперліги: Київ-Баскет, Дніпро, Запоріжжя та Прометей.
До вашої уваги розклад матчів:
2 вересня
16.30 Київ-Баскет - Дніпро
19.00 Прометей - Запоріжжя
3 вересня
16.30 Дніпро - Запоріжжя
19.00 Київ-Баскет - Прометей
4 вересня
13.30 Запоріжжя - Київ-Баскет
16.00 Прометей - Дніпро
Нагадаємо, Прометей дізнався першого суперника в EuroCup Women.