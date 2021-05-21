Збірна України 3х3 зіграла на турнірі в Нідерландах

Джерело - ФБУ.
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 на турнірі в Нідерландах посіла 5-е місце.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Серед учасників були три склади команди господарів, два склади росіян та Естонія.
У підсумку збірна України здобула 5 перемог у шести матчах.
Українки перемогли всіх суперниць, поступившись лише другому складу збірної Нідерландів.
У команді Володимира Холопова виступали Ганна Рульова, Ганна Ольховик, Христина Філевич, Ольга Мазніченко, Вікторія Кондусь, Наталя Цюбик.
Нагадаємо, наша команда завершує підготовку до олімпійської кваліфікації, яка відбудеться 26-30 травня в австрійському Граці.
БАСКЕТБОЛ 3х3
Турнір жіночих збірних
Амстердам, Нідерланди
Україна - Нідерланди-3 20:16
Україна - Нідерланди-2 13:19
Україна - Естонія 17:16
Україна - Нідерланди 19:18
Україна - Росія-2 17:12
Україна - Росія 17:12