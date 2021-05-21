Збірна України 3х3 зіграла на турнірі в Нідерландах

Команда завершує підготовку до олімпійської кваліфікації

Джерело - ФБУ.

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 на турнірі в Нідерландах посіла 5-е місце.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Серед учасників були три склади команди господарів, два склади росіян та Естонія.

У підсумку збірна України здобула 5 перемог у шести матчах.

Українки перемогли всіх суперниць, поступившись лише другому складу збірної Нідерландів.

У команді Володимира Холопова виступали Ганна Рульова, Ганна Ольховик, Христина Філевич, Ольга Мазніченко, Вікторія Кондусь, Наталя Цюбик.

Нагадаємо, наша команда завершує підготовку до олімпійської кваліфікації, яка відбудеться 26-30 травня в австрійському Граці.

БАСКЕТБОЛ 3х3

Турнір жіночих збірних

Амстердам, Нідерланди

Україна - Нідерланди-3 20:16

Україна - Нідерланди-2 13:19

Україна - Естонія 17:16

Україна - Нідерланди 19:18

Україна - Росія-2 17:12

Україна - Росія 17:12