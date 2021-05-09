Джерело - sport.ua.
Ігрова майка легендарного баскетболіста Майкла Джордана продана на аукціоні за 1,38 мільйона доларів.
Про це повідомляє ESPN.
У даній ігровій формі Джордан виступав у сезоні-1982/83 за Університет Північної Кароліни.
Це рекордна сума, попередній рекорд був встановлений в жовтні - за футболку Джордана в складі Чикаго з 23-м номером з сезону-1986/87. Вона була продана за 480 тисяч доларів.
Додамо, що американець є шестиразовим чемпіоном НБА в складі Чикаго Буллс і дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992).