У цій формі Джордан виступав у сезоні-1982/83 за Університет Північної Кароліни

Ігрова майка легендарного баскетболіста Майкла Джордана продана на аукціоні за 1,38 мільйона доларів.

Про це повідомляє ESPN.

У даній ігровій формі Джордан виступав у сезоні-1982/83 за Університет Північної Кароліни.

Це рекордна сума, попередній рекорд був встановлений в жовтні - за футболку Джордана в складі Чикаго з 23-м номером з сезону-1986/87. Вона була продана за 480 тисяч доларів.

Додамо, що американець є шестиразовим чемпіоном НБА в складі Чикаго Буллс і дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992).