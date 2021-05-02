Нью-Орлеан здолав Міннесоту, Юта переграла Торонто. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 10 матчів.
Оклахома-Сіті зі Святославом Михайлюком програла Індіані. Українець набрав 13 очок.
Вашингтон програв Далласу. Олексій Лень не набрав жодного очка.
Шарлот - Детройт 107:94 (26:18, 32:24, 21:28, 28:24)
Г’юстон - Голден Стейт 87:113 (24:22, 31:27, 12:39, 20:25)
Атланта - Чикаго 108:97 (31:26, 23:37, 28:12, 26:22)
Клівленд - Маямі 107:124 (36:29, 24:38, 26:32, 21:25)
Міннесота - Нью-Орлеан 136:140 OВ (30:38, 35:27, 32:33, 26:25, 13:17)
Оклахома-Сіті - Індіана 95:152 (29:42, 17:40, 24:44, 25:26)
Орландо - Мемфіс 112:111 (29:36, 17:24, 30:25, 36:26)
Даллас - Вашингтон 125:124 (38:26, 32:39, 19:32, 36:27)
Кліпперс - Денвер 104:110 (28:27, 19:25, 26:31, 31:27)
Юта - Торонто 106:102 (29:33, 27:29, 29:27, 21:13)