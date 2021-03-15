 Чикаго обіграв Торонто, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Чикаго обіграв Торонто, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:28 236 0
Результати матчів НБА
Чикаго обіграв Торонто, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат   
15 березня

Оклахома - Мемфіс 128:122 (28:31, 27:31, 35:38, 38:22)

Голден Стейт - Юта 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33)

Філадельфія - Сан-Антоніо 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)

Орландо - Маямі 97:102 (19:22, 26:26, 32:25 20:29)

Атланта - Клівленд 100:82 (26:22, 23:24 20:20 31:16)

Х'юстон - Бостон 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30)

Міннесота - Портленд 114:112 (24:20, 23:29 29:23, 38:40)

Чикаго - Торонто 118:95 (28:22, 30:27, 27:24, 33:22)

Нью-Орлінс Пеліканс - Кліпперс 135:115 (36:24, 31:33, 43:26, 25:32)

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