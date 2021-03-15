Чикаго обіграв Торонто, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
15 березня
Оклахома - Мемфіс 128:122 (28:31, 27:31, 35:38, 38:22)
Голден Стейт - Юта 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33)
Філадельфія - Сан-Антоніо 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)
Орландо - Маямі 97:102 (19:22, 26:26, 32:25 20:29)
Атланта - Клівленд 100:82 (26:22, 23:24 20:20 31:16)
Х'юстон - Бостон 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30)
Міннесота - Портленд 114:112 (24:20, 23:29 29:23, 38:40)
Чикаго - Торонто 118:95 (28:22, 30:27, 27:24, 33:22)
Нью-Орлінс Пеліканс - Кліпперс 135:115 (36:24, 31:33, 43:26, 25:32)