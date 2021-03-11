Прометей знову переграв Дніпро у Суперлізі

Дніпро не зміг взяти реванш у Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув виїзну перемогу над Дніпром у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Доля матчу вирішилась у заключній частині, де Прометей повністю переграв суперника. Підопічні Чернія реалізували 7 (2 триочкових) пострілів проти 4 (2 триочкових) у Дніпра.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 березня

Дніпро – Прометей 67:72 (20:16, 13:19, 17:16, 17:21)

Дніпро: Террелл 15 очок + 5 підбирань + 2 передач, Кравцов 6 очок + 9 підбирань, Глєбов 14 очок + 3 підбирань + 1 передач, Натяжко 5 очок + 2, Санон 13 очок + 6 підбирань + 3 передач

Прометей: Еванс 20 очок + 10 підбирань + 2 передач, Лукашов 8 очок + 3 підбирань + 7 передач, Стефенс 15 очок + 7 підбирань + 2 передач, Петров 9 очок + 9 підбирань + 4 передач, Луценко 4 очок + 4 підбирань + 1 передач, Сидоров 8 очок + 3 передач

Раніше, Будівельник виграв важкий матч проти Тернополя у Суперлізі.