 Болл встановив рекорд НБА і підкорив досягнення Леброна, Каррі і Дончича | Баскетбол | Champion.com.ua
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Болл встановив рекорд НБА і підкорив досягнення Леброна, Каррі і Дончича

Сьогодні 13:25 343 0
Новачок Шарлотт поновив кілька статистичних досягнень
Болл встановив рекорд НБА і підкорив досягнення Леброна, Каррі і Дончича
#НБА, #Болл

Джерело - Чемпіон.

Новачок Шарлотт Горнетс Ламелі Болл у матчі регулярного чемпіонату НБА з Г'юстон Рокетс (119:94) набрав 24 очки, віддав 10 передач і зробив 7 підбирань, це дозволило йому поновити ряд статистичних досягнень.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Болл - наймолодший гравець в історії НБА, хто реалізував 7 кидків з-за дуги в одній грі.

Ламелі став третім баскетболістом в лізі після Леброна Джеймса і Луки Дончича, хто у віці 19 років або молодше провів більше одного матчу з 20 очками, 10 передачами та 5 підбираннями.

Також розігруючий Горнетс став третім новачком в історії НБА, який реалізував в матчі 7+ триочкових і віддав 10+ передач. Він повторив досягнення Стефена Каррі і Джейсона Кідда. При цьому в активі 19-річного Болла новий рекорд НБА - він наймолодший баскетболіст в історії, який реалізував 7 триочкових.

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