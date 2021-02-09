Лень допоміг Вашингтону перемогти Чикаго. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.
У матчі з Чикаго український гравець Вашингтона набрав 13 очок.
НБА - Регулярний чемпіонат
8 лютого
Шарлот - Г’юстон 119:94 (32:27, 32:33, 26:27, 29:7)
Мемфіс - Торонто 113:128 (34:35, 36:28, 27:31, 16:34)
Чикаго - Вашингтон 101:105 (27:24, 21:34, 30:25, 23:22)
Даллас - Міннесота 127:122 (43:22, 28:29, 24:26, 32:45)
Сан-Антоніо - Голден Стейт 105:100 (27:36, 27:23, 24:21, 27:20)
Фінікс - Клівленд 119:113 (34:28, 30:33, 25:30, 30:22)
Денвер - Мілвуокі 112:125 (42:37, 20:22, 26:34, 24:32)
Лейкерс - Оклахома-Сіті ОВ 119:112 (26:33, 30:27, 20:24, 34:26, 9:2)
Раніше, лідер Голден Стейт Каррі оновив кілька рекордів НБА.