 Голден Стейт розібрався із Сакраменто, Бостон переміг Торонто. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Голден Стейт розібрався із Сакраменто, Бостон переміг Торонто. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:45 502 0
Результати матчів НБА
Голден Стейт розібрався із Сакраменто, Бостон переміг Торонто. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат 

05 січня

Орландо Клівленд 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)

Філадельфія Шарлот 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35)

Атланта - Нью-Йорк 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)

Маямі - Оклахома 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)

Торонто Бостон 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)

Нью-Орлінс – Індіана 116:118 OT (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)

Х'юстон – Даллас 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29)

Голден Стейт – Сакраменто 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31)

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