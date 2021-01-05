Голден Стейт розібрався із Сакраменто, Бостон переміг Торонто. Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
05 січня
Орландо – Клівленд 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)
Філадельфія – Шарлот 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35)
Атланта - Нью-Йорк 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)
Маямі - Оклахома 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)
Торонто – Бостон 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)
Нью-Орлінс – Індіана 116:118 OT (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)
Х'юстон – Даллас 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29)
Голден Стейт – Сакраменто 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31)