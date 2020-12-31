 Бродський: Запропонували Багатскісу хороші умови, щоб був результат | Баскетбол | Champion.com.ua
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Бродський: Запропонували Багатскісу хороші умови, щоб був результат

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Бродський: Запропонували Багатскісу хороші умови, щоб був результат
#Бродський, #Багатскіс

Джерело - Чемпіон.

У Федерації баскетболу України хочуть, щоб збірну України очолював місцевий фахівець.

Про це заявив президент федерації Михайло Бродський.

"Суперники нас поважають. Ми перемагали Іспанію. Лише трохи не вистачило, аби пробитися на чемпіонат Світу. Мали тоді у складі Михайлюка, Джетера, Леня, Пустового, але не пощастило. І досі пам'ятаю той матч проти Чорногорії, я був на тій грі, до цих пір з жахом прокидаюся. Але це спорт. М`яч круглий, різне трапляється.

Одразу після того відбору до України прийшов іноземний фахівець (Айнарс Багатскіс). Звісно, Федерація запропонувала йому хороші умови, аби у нас був результат. Хотілося б, щоб згодом збірну України все ж тренував український фахівець. Щодо складу, то продовжуємо роздуми, хто у нас має грати заднього. Майже у всіх збірних грають натуралізовані американці. У нас є Джетер, в Будівельнику Буртт і є трохи забутий Рендл. Більш вікові Джетер та Буртт, мабуть, більше підходять клуба, але уже не збірній, а Рендла можна подивитися. Він грав у нас на чемпіонаті Європи у Ризі. Це справа тренера. Я щойно розмовляв з Айнарсом Багатскісом, він саме переглядає матчі Рендла. Джером чотири сезони грав у Австралії, а зараз - в Іспанії", - сказав Бродський.

Раніше, Київ-Баскет припинив співпрацю з естонським форвардом.

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