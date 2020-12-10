Титулований клуб Серії А припинить своє існування

У римського Віртуса великі фінансові проблеми

Римський баскетбольний клуб Віртус припинить своє існування.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Власник клубу Клаудіо Тоті відправив Федерації баскетболу Італії і керівництву італійської ліги лист про припинення діяльності клубу. Останнім часом у Віртуса були серйозні фінансові труднощі, баскетболісти довгий час не отримували зарплату.

Власник римлян хотів продати клуб американській групі інвесторів, але переговори зайшли в глухий кут. У нинішньому сезоні Серії А Віртус займав передостаннє, 15-те місце.

Віртус був заснований в 1960-му році. У 1983-му році клуб став чемпіоном Італії, також вигравав Євролігу і Міжконтинентальний Кубок ФІБА в 1984 році.

Раніше, збірна України зміцнила позицію у рейтингу ФІБА.