Збірна України зміцнила позицію у рейтингу ФІБА

Джерело - ФБУ.
Жіноча національна збірна України піднялася на одну сходинку та посідає 25-те місце в оновленому рейтингу ФІБА.
Про це повідомляє пресслужба ФІБА.
У верхній частині рейтингу до України лише одна збірна також піднялася на один щабель – Бельгія перемістилася на шосте місце. Усі інші команди залишилися на попередніх.
Очолюють рейтинг жіночих збірних ФІБА США, Австралія, Іспанія.
Інші суперники збірної України по кваліфікації ЄвроБаскета-2021 команда Португалії на 48-му місці (-1), а Фінляндія на 58. У збірної Фінляндії найбільший прогрес серед усіх команд: +8 позицій.
Нагадаємо, в листопадових матчах кваліфікації чемпіонату Європи збірна України перемогла Фінляндію (84:66) та поступилася Бельгії (65:87).