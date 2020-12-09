 Збірна України зміцнила позицію у рейтингу ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Збірна України зміцнила позицію у рейтингу ФІБА

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Оновлено рейтинг ФІБА жіночих національних збірних
Збірна України зміцнила позицію у рейтингу ФІБА
#Україна, #ФІБА

Джерело - ФБУ.

Жіноча національна збірна України піднялася на одну сходинку та посідає 25-те місце в оновленому рейтингу ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

У верхній частині рейтингу до України лише одна збірна також піднялася на один щабель – Бельгія перемістилася на шосте місце. Усі інші команди залишилися на попередніх.

Очолюють рейтинг жіночих збірних ФІБА США, Австралія, Іспанія.

Інші суперники збірної України по кваліфікації ЄвроБаскета-2021 команда Португалії на 48-му місці (-1), а Фінляндія на 58. У збірної Фінляндії найбільший прогрес серед усіх команд: +8 позицій.

Нагадаємо, в листопадових матчах кваліфікації чемпіонату Європи збірна України перемогла Фінляндію (84:66) та поступилася Бельгії (65:87).

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