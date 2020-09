Джеймс став рекордсменом НБА за перемогами в плей-оф

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став рекордсменом НБА.

35-річний баскетболіст допоміг своїй команді обіграти Х'юстон Рокетс (112:102) в 3-му матчі півфінальної серії плей-оф Західної конференції НБА. Джеймс набрав 35 очок і зробив 4 блок-шота.

Ця перемога стала для Леброна 162-й в плей-оф. За цим показником він вийшов на перше місце в історії НБА.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the all-time leader in #NBAPlayoffs WINS! pic.twitter.com/Rz9qA8On1t