Оклахома-Сіті попрощається з головним тренером

Джерело - sport.ua.
Оклахома-Сіті не стане продовжувати контракт з головним тренером Біллі Донованом.
Про це повідомляє ESPN.
Угода з тренером закінчується в кінці сезону, і сторони вирішили не продовжувати її.
За підсумками регулярного сезону НБА Оклахома-Сіті посіла 5-е місце (16:28) в Західній конференції. У першому раунді плей-оф клуб під керівництвом Біллі Донована в 7-матчевій серії поступився Х'юстону (3:4).
55-річний американський фахівець Біллі Донован керував Оклахомою з квітня 2015 року. Протягом чотирьох останніх сезонів команда вилітала в першому ж раунді плей-оф НБА.
Раніше, Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА.