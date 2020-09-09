 Оклахома-Сіті попрощається з головним тренером | Баскетбол | Champion.com.ua
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Оклахома-Сіті попрощається з головним тренером

Сьогодні 14:25 446 0
Донован залишить клуб НБА
Оклахома-Сіті попрощається з головним тренером
#Оклахома, #Донован

Джерело - sport.ua.

Оклахома-Сіті не стане продовжувати контракт з головним тренером Біллі Донованом.

Про це повідомляє ESPN.

Угода з тренером закінчується в кінці сезону, і сторони вирішили не продовжувати її.

За підсумками регулярного сезону НБА Оклахома-Сіті посіла 5-е місце (16:28) в Західній конференції. У першому раунді плей-оф клуб під керівництвом Біллі Донована в 7-матчевій серії поступився Х'юстону (3:4).

55-річний американський фахівець Біллі Донован керував Оклахомою з квітня 2015 року. Протягом чотирьох останніх сезонів команда вилітала в першому ж раунді плей-оф НБА.

Раніше, Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА.

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