Оклахома-Сіті попрощається з головним тренером

Донован залишить клуб НБА

Оклахома-Сіті не стане продовжувати контракт з головним тренером Біллі Донованом.

Про це повідомляє ESPN.

Угода з тренером закінчується в кінці сезону, і сторони вирішили не продовжувати її.

За підсумками регулярного сезону НБА Оклахома-Сіті посіла 5-е місце (16:28) в Західній конференції. У першому раунді плей-оф клуб під керівництвом Біллі Донована в 7-матчевій серії поступився Х'юстону (3:4).

55-річний американський фахівець Біллі Донован керував Оклахомою з квітня 2015 року. Протягом чотирьох останніх сезонів команда вилітала в першому ж раунді плей-оф НБА.

Раніше, Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА.