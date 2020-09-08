 Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА

Сьогодні 17:53 567 0
Святослав Михайлюк прокоментував старт нового сезону в НБА
Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА
#Михайлюк, #НБА

Джерело - mavpabasket.com.

Новий сезон НБА не розпочнеться раніше січня.

Про це розповів захисник Детройта Святослав Михайлюк.

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"Офіційної інформації немає. Але найраніше - це грудень. Це при кращому сценарії така ситуація.

Хоча я думаю, що це буде не раніше січня, можливо, другої половини. Втім, є дуже багато невідомого, ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація", - сказав Михайлюк.

Нагадаємо, Йокич встановив історичний рекорд НБА.

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