Михайлюк спрогнозував дату старту нового сезону НБА

Новий сезон НБА не розпочнеться раніше січня.

Про це розповів захисник Детройта Святослав Михайлюк.

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"Офіційної інформації немає. Але найраніше - це грудень. Це при кращому сценарії така ситуація.

Хоча я думаю, що це буде не раніше січня, можливо, другої половини. Втім, є дуже багато невідомого, ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація", - сказав Михайлюк.