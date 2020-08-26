Київ-Баскет підписав гравця збірної України

Київ-Баскет підсилився захисником

Київ-Баскет оголосив про підписання контракту із захисником національної збірної України Олександром Мішулою.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Минулий сезон вихованець Дніпра провів у складі турецького Меркезефенді у другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини. Там він відіграв 23 матчі, проводячи на майданчику в середньому по 30 хвилин, набирав 14.2 очка, робив 3.4 передачі та 3.2 підбирання.

До переїзду в Туреччину Мішула всю професійну кар’єру провів в Дніпрі. Також Олександр є одним з ключових гравців національної збірної України, у складі якої виступав на трьох останніх чемпіонатах Європи, а також грав на ЧС-2014.

Раніше, Кольченко перейшов до Тернополя.