До тренерського штабу Прометея увійшов литовський фахівець

БК Прометей підписав контракт з литовським спеціалістом Андрюсом Юркунасом, який увійшов в тренерський штаб Віталія Чернія.

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.

"Прометей підписав контракт з ще одним помічником головного тренера. На прохання головного тренера команди Віталія Чернія литовський фахівець Андрюс Юркунас буде йому допомагати в роботі з командою. Андрюс в минулому іменитий литовський важкий форвард. Разом зі збірною Литви в 1996 завоював бронзові медалі на Олімпійських іграх в Атланті.

Після закінчення кар'єри професійного баскетболіста Андрюс перейшов на тренерську роботу. З 2013 по 2018 рр. працював тренером в одній з команд Угорщини, а потім повернувся і працював тренером в Литві", - зазначив Дубинський.