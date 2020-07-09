Дніпро продовжив контракт з ключовим захисником

Шундель залишився у дніпровській команді

Джерело - ФБУ.

Чемпіон України Дніпро підписав новий контракт із захисником команди Анатолієм Шунделєм.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Шундель в сезоні 2019/2020 в Суперлізі провів 25 матчів, набираючи по 5,8 очка, 2 підбирання та 2,6 передачі (РЕ 6,9) за 19:20 на паркеті.

У Кубку Європи ФІБА захисник провів 8 ігор і набирав по 7,8 очка, 1,3 підбирання та 2,8 передачі (РЕ 7,8) за 20 хвилин у грі.

Раніше Дніпро подовжив контракти із Генрі Дугатом, Джаредом Терреллом та Станіславом Тимофеєнком.