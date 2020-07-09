Відомий баскетболіст повернувся до України

Джерело - ФБУ.

Клуб української Суперліги Прометей підписав американського форварда Ді Джея Стефенса.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський.

Для 29-річного Стефенса це другий прихід в українську Суперлігу. У сезоні 2016/17 рр. гравець захищав кольори Будівельника, з яким став чемпіоном України і вийшов у фінал Кубка.

Також в кар’єрі форварда значаться виступи за два клуби НБА - Мілуокі Бакс і Мемфіс Грізліс, грецький Ілісіакос, турецька Анадолу Ефес, а також французький Ле-Ман.

Раніше клуб перепідписав контракт з найкращим центровим минулого розіграшу Суперліги Майклом Майєрсом на наступний сезон.

Крім Стефенса, з нового сезону до Прометея приєднаються захисник Максим Луценко і форварди Олександр Беліков з Сергієм Приймаком.