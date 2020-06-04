У Китаї визначилися з новим терміном поновлення чемпіонату

чемпіонат завершиться у двох містах

У Китаї визначилися з новим терміном поновлення баскетбольного чемпіонату поточного сезону - змагання мають продовжитися з 20 червня.

Про це повідомляє Eurohoops.

Матчі заключного етапу відбудуться у двох містах: Циндао та Дунгуань.

Однак у Китаї ще залишаються чинними обмеження на переїзди, то ж участь легіонерів у заключній частині чемпіонату залишається під запитанням. Очікується, що організатори змагань внесуть зміни в правила.

Двадцятьом командам чемпіонату залишається зіграти 16 матчів до плей-оф. Змагання зупинили 1 лютого через пандемію коронавірусу, поширення якого почалося саме в Китаї. Раніше організатори чемпіонату планували поновити змагання в середині квітня.

Раніше, чемпіон НБА вимагає смертну кару для вбивці Флойда.