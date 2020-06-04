У Китаї визначилися з новим терміном поновлення чемпіонату

Джерело - xsport.ua.
У Китаї визначилися з новим терміном поновлення баскетбольного чемпіонату поточного сезону - змагання мають продовжитися з 20 червня.
Про це повідомляє Eurohoops.
Матчі заключного етапу відбудуться у двох містах: Циндао та Дунгуань.
Однак у Китаї ще залишаються чинними обмеження на переїзди, то ж участь легіонерів у заключній частині чемпіонату залишається під запитанням. Очікується, що організатори змагань внесуть зміни в правила.
Двадцятьом командам чемпіонату залишається зіграти 16 матчів до плей-оф. Змагання зупинили 1 лютого через пандемію коронавірусу, поширення якого почалося саме в Китаї. Раніше організатори чемпіонату планували поновити змагання в середині квітня.
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